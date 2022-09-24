Зеленський каже, що Україні потрібні поставки ППО, аби запустити економіку

Президент Володимир Зеленський закликав країни, які мають або виробляють системи протиповітряної оборони, допомогти Україні закрити небо й дати можливість українській економіці працювати.

Про це він сказав в інтерв’ю французьким ЗМІ.

“Нам це (ППО) потрібно, щоб люди повернулися з-за кордону в Україну, пішли на роботу, діти пішли у школу. Це сьогодні те, що дає можливість, щоб економіка почала працювати. Євросоюз дає нам гроші, і Франція, і Німеччина – одні з тих економік, які дають ці гроші… Дешевше нам дати протиповітряну оборону, щоб запрацювала економіка”, – сказав глава держави.

Він нагадав, що щомісяця дефіцит українською бюджету становить 5 млрд грн, на початок наступного року очікується на рівні 3-3,5 млрд грн.

Президент наголосив, що для підтримки України потрібно дати можливість закрити небо від російських ракет, хоча б частково, щоб люди повернулися додому з-за кордону й почали працювати та сплачувати податки.