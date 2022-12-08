ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків і камер, – Politico

Новий, дев’ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну спрямований на підрив російського військово-промислового комплексу й зачіпає низку галузей російської промисловості.

Про подробиці санкцій ЄС пише видання Politico, в розпорядженні якого опинилися проєкти обмежувальних заходів.

Єврокомісія запропонувала розширити санкційний список 169 організаціями, які постачають Росії товари, “що можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони і безпеки”.

Що стосується експортного контролю, то його пропонується застосувати щодо двигунів для безпілотників, хімічного та біологічного обладнання, засобів боротьби з масовими заворушеннями та електронних компонентів.

ЄС також хоче розширити список підсанкційних товарів авіаційної та космічній галузі, додавши до нього авіаційні двигуни та їхні частини, а також “ноутбуки, жорсткі диски, камери та об’єктиви”.

В окремому документі, що деталізує список нових організацій, які підпадають під санкції, передбачається призупинення дії ліцензій на мовлення для російських каналів “НТВ/НТВ Мир”, “Росія 1”, “РЕН ТВ” і Першого каналу.

У ще одному документі пропонується ввести санкції проти кількох російських мілітарних формувань, зокрема командира неонацистської групи “Русіч” Яна Петровського, яка підтримує тісні зв’язки з ПВК “Вагнера”.