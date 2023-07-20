Економіка

ЄС продовжив санкції проти РФ за вторгнення в Україну

20 Липня 2023 15:03
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санкції, єс

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

Про це йдеться на сайті Євроради.

Сьогодні, 20 липня, Рада ЄС прийняла рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку, тобто до 31 січня 2024 року.

Європейські санкції проти РФ включають обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Також вони передбачають заборону на імпорт і транспортування сирої нафти, що перевозиться морем, і деяких нафтопродуктів з Росії в ЄС, відключення кількох російських банків від SWIFT, а також припинення діяльності в ЄС прокремлівських ЗМІ.


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