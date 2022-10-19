Яйця та фрукти: що найбільше подорожчало на Харківщині у вересні

Ціни на яйця та фрукти найбільше піднялися у Харківській області протягом вересня 2022 року.

Яйця здорожчали на 13,1%, фрукти — 9,6% у порівнянні з цінами у серпні 2022 року, повідомив “Українському Радіо Харків” заступник начальника обласного управління статистики Олександр Журавель.

Протягом вересня у Харківській області подорожчали:

Яйця — 13,1%;

Фрукти — 9,6%;

Макарони — 6,9%;

Молоко — 4,7%;

Цукор — 4,2%;

Безалкогольні напої — 4,1%;

Сир м’який — 2,4%;

М’ясо — 1,9%;

Хліб — 0,3%.

“Споживчі ціни у Харківській області у вересні 2022 року порівняно з серпнем 2022 року зросли на 1,2%, з початку року — на 20,7%”, — повідомив Журавель.

В обласному управлінні статистики зафіксували, що протягом вересня овочі стали дешевшими на 12,9%, олія соняшникова — на 1,6%, масло — на 0,8%, риба — на 0,2%.