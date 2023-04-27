Глава НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що влітку в Україні можливий дефіцит електроенергії замість звичного сезонного надлишку.

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Кудрицький пояснив, що зазвичай влітку в Україні спостерігався надлишок енергії, проте цьогоріч, через пошкодження електростанцій, може з’явитися її дефіцит.

“Дефіцит можливий, це явище сезонне. Зазвичай весною і літом в Україні спостерігається надлишок енергії, і ми задатні експортувати електроенергію, а восени та взимку, під час похолодань — її дефіцит. Цього року, через пошкодження наших електростанцій, ми можемо бачити дефіцит і влітку. Цей дефіцит будемо компенсувати збільшенням потужностей на теплоелектростанціях та імпортом енергії”, – пояснив він.