Верховний Суд підтвердив законність націоналізації «ПриватБанку»

Велика Палата Верховного Суду України підтвердила неможливість повернення державного «ПриватБанку» колишнім власникам.

Про це повідомляють Верховний Суд та Нацбанк України.

Верховний Суд підтвердив законність закриття провадження у справі за позовом акціонера та ексголови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета про придбання акцій неплатоспроможного банку.

Дубілет звернувся з позовом до АТ КБ «Приватбанк», Міністерства фінансів України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Він вимагав визнати недійсним договір про придбання акцій та договору купівлі-продажу акцій від грудня 2016 року, за яким держава придбала 100% акцій «Приватбанку» за 1 гривню. Однак тоді на його докапіталізацію витратили понад 155 млрд грн.

Господарський суд міста Києва закрив провадження у справі. Але Північний апеляційний господарський суд скасував ухвалу про закриття провадження і направив справу для розгляду до суду першої інстанції.

Не погоджуючись із висновками апеляційного суду, уряд та «Приватбанк» звернулися з касаційними скаргами, у яких просили скасувати постанову апеляції, а ухвалу місцевого суду залишити в силі. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду передав справу на розгляд Великої Палати ВС і 15 лютого та задовольнила касаційні скарги.

Голова Нацбанку Андрій Пишний привітав це рішення та заявив, що воно також дасть змогу вирішити понад 40 інших подібних спорів та унеможливить повернення акцій держбанку колишнім власникам.