Економіка

Верховний Суд підтвердив законність націоналізації «ПриватБанку»

15 Лютого 2023 17:32
20
читать на русском →
ПриватБанк

Велика Палата Верховного Суду України підтвердила неможливість повернення державного «ПриватБанку» колишнім власникам.

Про це повідомляють Верховний Суд та Нацбанк України.

Верховний Суд підтвердив законність закриття провадження у справі за позовом акціонера та ексголови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета про придбання акцій неплатоспроможного банку.

Дубілет звернувся з позовом до АТ КБ «Приватбанк», Міністерства фінансів України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Він вимагав визнати недійсним договір про придбання акцій та договору купівлі-продажу акцій від грудня 2016 року, за яким держава придбала 100% акцій «Приватбанку» за 1 гривню. Однак тоді на його докапіталізацію витратили понад 155 млрд грн.

Господарський суд міста Києва закрив провадження у справі. Але Північний апеляційний господарський суд скасував ухвалу про закриття провадження і направив справу для розгляду до суду першої інстанції.

Не погоджуючись із висновками апеляційного суду, уряд та «Приватбанк» звернулися з касаційними скаргами, у яких просили скасувати постанову апеляції, а ухвалу місцевого суду залишити в силі. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду передав справу на розгляд Великої Палати ВС і 15 лютого та задовольнила касаційні скарги.

Голова Нацбанку Андрій Пишний привітав це рішення та заявив, що воно також дасть змогу вирішити понад 40 інших подібних спорів та унеможливить повернення акцій держбанку колишнім власникам.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2023 19:01
8

Російські окупанти ведуть наступальні дії на п’ятьох напрямках, – Генштаб
15 Лютого 2023 17:53
33

Втрати РФ зараз найбільші від початку цієї ганебної війни – ГУР
15 Лютого 2023 17:32
20

Верховний Суд підтвердив законність націоналізації «ПриватБанку»
15 Лютого 2023 16:39
34

Зеленський про ситуацію в Бахмуті: “Складно, тримаються”
15 Лютого 2023 16:01
62

Резніков заявив, що президент попросив його залишитися на посту
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки