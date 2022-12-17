Економіка

В Укренерго розповіли про стан енергосистеми

17 Грудня 2022 17:01
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електроенергія

Станом на 17 грудня триває відновлення роботи об’єктів енергосистеми після чергового ракетного обстрілу. Дефіцит електроенергії залишається значним

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватись після 9-го ракетного удару ворога. Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслюють, що дефіцит електроенергії у системі через наслідки ракетних атак все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання.

До того ж погодні умови ускладнюють стан електромереж по всій країні: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Також в «Укренерго» зауважують, що режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії, відповідно до вимог «Правил ринку електроенергії», було завершено вчора о 19:15. Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.


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