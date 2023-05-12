В Україні вже засіяли понад 3,5 млн га зерновими

Тільки протягом минулого тижня було засіяно 1 266,9 тис. га зерновими та зернобобовими культурами. Лідером стала Полтавська область – 179,2 тис. Га.

Про це інформує Мінагрополітики.

Зазначається, що станом на першу половину травня аграрії посіяли:

ярої пшениці – на 246,6 тис. га;

ярого ячменю – на 736,7 тис. га;

гороху – на 131,1 тис. га;

вівса – на 141 тис. га;

кукурудзи – на 2 265,8 тис. га;

гречки – на 8,34 тис. га;

проса – на 10,9 тис. га;

інших зернових та зернобобових – на 46,92 тис. га.

За минулий тиждень всього засіяно 1 266,9 тис. га зерновими та зернобобовими культурами, у лідерах сільгосптоваровиробники Полтавщини – 179,2 тис. га.

Цукрових буряків посіяно 204,8 тис. га, найбільше на Вінниччині – 52 тис. га. Загалом сівбу цієї культури проводять аграрії 14 областей. Соняшник сіють у всіх областях, наразі посіяно – 2 725,6 тис. га, у лідерах Полтавщина — 357,10 тис. га.

Сівбу сої проводять 22 області, уже засіяно 748,8 тис. га, аграрії Тернопільщини засіяли найбільше – 100,10 тис. га.