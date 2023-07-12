В Україні скасують виплати деяким переселенцям

Кабінет міністрів продовжив до кінця січня 2024 року виплати переселенцям. Проте деякі категорії втратять цю допомогу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

Допомога автоматично продовжиться для всіх ВПО, які проживають в Україні та чий майновий стан потребує државної підтримки, у звичних розмірах:

3 тисячі гривень — для людей інвалідністю та дітей;

2 тисячі грн — для всіх інших громадян.

Водночас виплати скасують людям, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин (це службове відрядження, стажування, лікування або реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини тощо);

повернулися до свого місця проживання.

Крім того, з 1 вересня 2023 року виплати припинять громадянам, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Зокрема, держава скасує виплати тим, хто:

придбав транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни);

придбав на суму понад 100 тисяч грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

має на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більш як 100 тисяч грн;

придбав іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч грн;

має у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Громадян повідомлять про припинення виплат, якщо за результатами перевірки через державні реєстри для цього виникнуть підстави. У разі незгоди можна буде оскаржити рішення органу соцзахисту.

Також уряд надав можливість отримувати допомогу переселенцям, у яких народились діти після переміщення.

Крім того, тепер можна дистанційно відмовитись від статусу ВПО без особистого звернення до органу соціального захисту населення.