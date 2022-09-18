Економіка

В Україні розширили список громад, переселенцям з яких можна оформити грошову допомогу

18 Вересня 2022 20:16
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Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати, повідомляє Мінреінтеграції.

Станом на 13.09.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей:

  • Донецька (66),
  • Харківська (56),
  • Дніпропетровська (10),
  • Луганська (37),
  • Запорізька (56),
  • Херсонська (49),
  • Миколаївська (26),
  • Сумська (22),
  • Чернігівська (5).

Загалом у переліку наразі 327 громад.

Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.


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