В Україні розширили список громад, переселенцям з яких можна оформити грошову допомогу

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати, повідомляє Мінреінтеграції.

Станом на 13.09.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей:

Донецька (66),

Харківська (56),

Дніпропетровська (10),

Луганська (37),

Запорізька (56),

Херсонська (49),

Миколаївська (26),

Сумська (22),

Чернігівська (5).

Загалом у переліку наразі 327 громад.

Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.