В Україні розширили список громад, переселенцям з яких можна оформити грошову допомогу

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати, повідомляє Мінреінтеграції.
Станом на 13.09.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей:
- Донецька (66),
- Харківська (56),
- Дніпропетровська (10),
- Луганська (37),
- Запорізька (56),
- Херсонська (49),
- Миколаївська (26),
- Сумська (22),
- Чернігівська (5).
Загалом у переліку наразі 327 громад.
Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.
Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.