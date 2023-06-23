Економіка

В Україні почали збирати врожай

23 Червня 2023 15:15
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агро

В Одеській та Миколаївській областях агровиробники розпочали збір урожаю цього сезону. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних.

Про це 23 червня повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що збір урожаю вже проведено на площі 4,8 тис. га за врожайності 26,5 ц/га, а намолочено 12,6 тис. тонн зерна нового врожаю.

За даними міністерства, лідерами з обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини із показником 4 тис. га. Водночас за рівнем урожайності найвищі показники мають аграрії Миколаївщини – 32,0 ц/га.

“Сівбу ярих культур в Україні завершено. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, а також 213 тис. га цукрового буряку. Зокрема, зернових та зернобобових посіяно 5 млн 672 тис. га”, – йдеться у повідомленні.

Українські аграрії посіяли:

  • ярої пшениці – 280 тис. га;
  • ярого ячменю – 821,9 тис. га;
  • гороху –  139,3 тис. га;
  • вівса –  150,1 тис. га;
  • кукурудзи –  4 043,5 тис. га;
  • гречки –  120,7 тис. га;
  • проса –  51,1 тис. га.

Також відомо, що аграрії посіяли понад 5,3 млн га соняшнику та майже 1,8 млн га сої.


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