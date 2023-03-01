В Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону

Президент Володимир Зеленський доручив українському уряди почати підготовку до опалювального сезону 2023 – 2024 років.
Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в Twitter.
За його словами, доручення про підготовку до початку опалювального сезону було дано президентом Володимиром Зеленським.
“Президент дав доручення щодо заходів з підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років”, – написав Данілов.
Президент @ZelenskyyUa дав доручення щодо заходів з підготовки до опалювального сезону 2023 – 2024 років.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 1, 2023
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