В Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону

Президент Володимир Зеленський доручив українському уряди почати підготовку до опалювального сезону 2023 – 2024 років.

Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в Twitter.

За його словами, доручення про підготовку до початку опалювального сезону було дано президентом Володимиром Зеленським.

“Президент дав доручення щодо заходів з підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років”, – написав Данілов.

Президент @ZelenskyyUa дав доручення щодо заходів з підготовки до опалювального сезону 2023 – 2024 років. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 1, 2023