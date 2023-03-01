Економіка

В Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону

1 Березня 2023 21:39
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опалення

Президент Володимир Зеленський доручив українському уряди почати підготовку до опалювального сезону 2023 – 2024 років.

Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в Twitter.

За його словами, доручення про підготовку до початку опалювального сезону було дано президентом Володимиром Зеленським.

“Президент дав доручення щодо заходів з підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років”, – написав Данілов.


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