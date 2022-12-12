Економіка

В країні залишається значний дефіцит потужності, – Укренерго

12 Грудня 2022 12:07
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електроенергія

Станом на сьогодні, 12 грудня, внаслідок низки масованих обстрілів Росії по території України, в країні залишається зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Зазначається, що лише за минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки:

  • восьмий масований обстріл;
  • атаки безпілотниками й артилерією на півдні та сході країни;

“Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи”, – додає пресслужба.

В Одеській області ситуації щодо енергосистеми й надалі складна, однак відновлення живлення триває.

“Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням”, – пише пресслужба.


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