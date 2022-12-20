Економіка

В 11 областях застосовані аварійні відключення електроенергії, – Шмигаль

20 Грудня 2022 19:40
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електроенергія

Аварійні відключення електроенергії застосовуються в 11 областях України, ситуація в енергосистемі залишається складною.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Вчора держава-терорист своєю ціллю обрала об’єкти енергетики в центральному регіоні. Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, маємо влучання по високовольтній мережі”, – зазначив він.

На ранок вівторка в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій.

“Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною”, – додав Шмигаль.


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