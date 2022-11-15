Економіка

Укрзалізниця повідомляє про затримки поїздів

15 Листопада 2022 17:07
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укрзалізниця

У зв’язку з ворожими атаками росіян на інфраструктуру України деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою:

  • затримується на відправлення на 30 хвилин поїзд №42 Трускавець — Дніпро;
  • поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль затримується на 20 хвилин.

Як повідомляє Укрзалізниця, загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують за графіком.

Укрзалізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.

Пасажири, які перебуватимуть на залізничних вокзалах після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах.

“Ситуація контрольована, зберігаємо спокій і продовжуємо рух до перемоги”, – зазначили в УЗ.


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