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Українців закликають економити світло – Головне в Україні
Економіка

Українців закликають економити світло

12 Липня 2023 13:04
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електроенергія

Після помірної температури на вихідних і у понеділок спека знову сприяє зростанню споживання. В “Укренерго” заявили про недостатність заходів з економії електроенергії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Диспетчерський центр “Укренерго” не бачить споживання кожного окремого споживача, але загальний графік споживання по країні вказує на недостатність заходів з економії електроенергії.

Ми вдячні всім, хто відгукнувся на наш заклик і дбає про ощадливе споживання у вечірні години. Але зі зростанням спеки зростає і навантаження на енергосистему”, – йдеться у повідомленні.

Тому “Укренерго” просить споживачів приділяти більше уваги заходам з економії електроенергії.

Держкомпанія радить з 16:00 до 23:00 щодня:

  • охолоджувати приміщення, виставляючи температуру кондиціонерів не нижче 23˚С;
  • вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;
  • переносити користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;
  • вимикати світло, якщо виходите з приміщення.

“На сьогодні “Укренерго” не прогнозує обмежень електропостачання, але наголошуємо на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування”, – підкреслили в компанії.

“Зараз в системі працюють всі види генеруючих потужностей – атомні, теплові, гідро- електростанції та відновлювальні джерела енергії.

На електростанції, де 8 липня відбувся обвал даху, відновлено роботу одного енергоблоку. Ввечері кожного дня стрімко зменшується активність сонячних електростанцій, але споживання при цьому залишається високим до кінця доби. Для забезпечення зростаючого попиту необхідно залучати додаткові енергоблоки, кількість яких обмежена”, – звітують в компанії.

З 17:00 до 23:00 передбачений імпорт електроенергії зі Словаччини з максимальною потужністю близько 300 МВт. Експорт відсутній.


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