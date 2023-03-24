Економіка

Україна виконала 72% зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС

24 Березня 2023 15:33
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Уряд оприлюднив щорічний Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2022 рік.

У Звіті зазначено, що наразі Україна вже виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених Угодою, яка є важливим елементом інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу. Загальний прогрес виконання Угоди за 2022 рік збільшився на 9%.

Найбільший прогрес досягнутий у таких сферах: інтелектуальна власність – 94%, управління державними фінансами – 90%, статистика та обмін інформацією – 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини – 91%, гуманітарна політика – 91%.

«Попри повномасштабну війну, ми продовжили активний процес адаптації українського законодавства до права ЄС. Представлений звіт є результатом великої командної роботи міністерств, Парламенту та інших органів влади, плануємо і надалі зберігати високу динаміку євроінтеграційних процесів, – зазначила Віце-премʼєр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. – Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС, ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап – перемовини про членство в ЄС».

За 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань згідно з Угодою демонструють такі показники: Кабінет Міністрів України виконав 70% заходів, а також 1% в процесі виконання, Верховна Рада України – 61% заходів виконано, інші органи державної влади виконали 59% заходів.


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