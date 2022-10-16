Економіка

Україна та Туреччина готові продовжити «зернову угоду»

16 Жовтня 2022 16:56
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зерно

Україна та Туреччина підтримують продовження дії так званої зернової угоди, яка дозволила розблокувати експорт українського продовольства морем.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

16 жовтня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар зустрівся з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у Спільному координаційному центрі в Стамбулі. ООН, Туреччина та Україна, як сторони «зернової угоди», готові продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації.


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