Економіка

Україна через підрив росіянами Каховської ГЕС може втратити кілька млн тонн урожаю, – Мінагрополітики

8 Червня 2023 15:07
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агро, каховка

Унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, який росіяни здійснили 6 червня, Україна може втратити кілька мільйонів тонн урожаю на затоплених територіях.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

“На угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощувалося два основних блоки продукції, одним із них є овочеві та баштанні культури. Другий блок – зернові та олійні культури: соя, кукурудза, соняшник, пшениця. Без джерела водопостачання неможливо вести мову про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю”, − зазначив заступник голови відомства Тарас Висоцький.

За його словами, наразі важко оцінити збитки лівобережжя Херсонщини, але відомо, що там зберігалось декількох сотень тисяч тонн зернових. На правобережжі втрачено понад 100 тис. тонн урожаю.

Затоплені території потребують повної агроекологічної оцінки стану ґрунтів, але після того, як зійде вода. У більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення ґрунтів, наголосив чиновник.


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