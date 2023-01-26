У Міненерго назвали області із найскладнішою ситуацією після ракетного обстрілу

Під час чергового масованого обстрілу проти України, росіяни знову завдали удари по об’єктах енергетики. Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нашій ППО вдалось збити велику кількість ракет, однак, на жаль, влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури все ж є, внаслідок чого було запроваджено аварійні відключення.

Найскладніша ситуація спостерігається в:

Київській;

Одеській;

Вінницькій областях.

“Енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання”, – додає міністр.