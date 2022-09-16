Економіка

У Харківській області завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур

16 Вересня 2022 21:51
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Аграрії Харківщини зібрали понад 1 млн 218 тис. тонн зерна нового врожаю, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Середня врожайність склала 37 ц/га.

“Цього року жнива ранніх зернових проходили на площі 329 тис. га. Аграрії працювали у Богодухівському, Красноградському, Лозівському та частині Харківського і Чугуївського районів області”, – зазначив Олег Синєгубов.

Зібрано: пшениці – 978 тис тонн, ячменю – 200 тис. тонн, гороху – 23 тис. тонн, вівса – 6 тис. тонн, жита – 2 тис. тонн.

Лідерами за обсягами врожаю стали господарства Лозівського району, де зібрали понад 260 тисяч тонн. 

Найвища врожайність – у Богодухівському районі – 43 ц/га.

“Дякую всім нашим героїчним аграріям, які у таких складних умовах виходять на поля і тримають свій фронт. Попри ворожі обстріли, жнива на Харківщині тривають. Наразі збираємо урожай пізніх зернових – гречки та проса, а також технічних культур – соняшника і сої. Вже сіємо озимі зернові під урожай 2023 року”, – розповів начальник ОВА.

Так, на сьогодні гречки зібрали на 64% площі із середньою урожайністю 15 ц/га, намолочено 3 тис. тонн. Проса зібрали на 20% площ із середньою врожайністю 32 ц/га, намолочено 3 тис. тонн.

Крім того, завершили збір озимого ріпаку, намолочено 24 тис. тонн при середній урожайності 24 ц/га.


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