Економіка

Ситуація в енергосистемі стабільна, дефіциту немає – Укренерго

8 Березня 2023 11:14
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електроенергія

Станом на ранок 8 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 25 днів поспіль, ситуація в енергосистемі залишається стабільною.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Ситуація в енергосистемі стабільна. Прогнозується, що вона залишатиметься такою й надалі за відсутності нових атак росіян на енергосистему. Cпоживання на рівні робочого дня. Збільшення світлового дня, поступове сезонне потепління впливають на поступове зниження споживання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Імпорт електроенергії незначний.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 25 день поспіль і наразі не прогнозується. Знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, забезпеченість ресурсом гідрогенерації та сезонне стрімке зростання ВДЕ дозволило сформувати в енергосистемі певний резерв потужності, що підвищує рівень надійності електропостачання та операційної безпеки енергосистеми.

Обмежень у мережах Укренерго, що спричиняють необхідність обмеження споживачів, наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

При цьому, на Одещині тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону. Також тривають ремонтні роботи на всіх інших об’єктах Укренерго, пошкоджених ворожими обстрілами.


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