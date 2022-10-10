Росіяни за пів доби випустили ракет по Україні на $400–700 млн, – Forbes

Росія за 10 жовтня випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники (за інформацією станом на 17:00). Їхня середня загальна вартість, за підрахунками Forbes, – $400–700 млн.

Українські війська збили понад половину ракет – 43 штуки та 13 БПЛА. Через обстріли загинули 11 осіб, поранено 87 (інформація може бути уточнена).

Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Повідомлялося, що було випущено такі типи ракет: Х-101, Х-555, «Калібр», «Іскандер», С-300, «Торнадо-С». Розрахунок вартості Forbes здійснив на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, «Торнадо-С»), а решта була спрямована на перевантаження ППО. У разі надходження додаткової інформації оцінка може бути уточнена.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, «Калібр» – $6,5 млн, «Іскандер» – $3 млн, «Онікс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, «Точка-У» – $0,3 млн. Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – декілька мільйонів доларів.