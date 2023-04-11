Економіка

Росіяни блокують експорт зерна з України Чорним морем. Ситуація зараз критична

11 Квітня 2023 18:07
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зерно

Росіяни навмисно блокують експорт зерна з України Чорним морем. Ситуація зараз критична.

Про заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков у коментарі The Guardian.

За словами чиновника, сьогодні, 11 квітня, представники Росії, ООН та Туреччини не проводили інспекції суден з українським зерном, які вони мають виконувати у рамках “зернової угоди”.

Він уточнив, що Україна подала назви трьох суден для перевірки. Але росіяни їх викреслили та подали інші судна з поточної черги. Через такі дії представників країни-агресора жодне судно не змогло продовжити свій шлях, що рівносильне блокаді з боку Москви.

“Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно”, – наголосив заступник міністра.

Васьков розповів, що у разі продовження подібних дій росіян ціни на продовольство можуть зрости на 15%. Це змусить українських фермерів знову накопичувати зерно, як минулого року, через що їм загрожують фінансові труднощі.


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