Робота “зернового коридору” має відновитися з 12 квітня – ООН

Робота “зернового коридору” і проведення регулярних інспекцій, як очікується, відновиться в середу, 12 квітня. Інтенсивні дискусії з цього питання відбулися в рамках Спільного координаційного центру (СКЦ), за підтримки ООН і Туреччини, йдеться в офіційній заяві представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка на сайті ООН.

“Після інтенсивних дискусій у рамках СКЦ за підтримки ООН і Туреччини у середу, 12 квітня, планується відновлення регулярних перевірок. Ми закликаємо всіх учасників виконувати свої зобов’язання, щоб гарантувати безперебійний і безпечний рух суден в інтересах глобальної продовольчої безпеки”, – йдеться в тексті заяви.

Зазначається, що команда ООН тісно співпрацює з усіма сторонами, враховуючи їхні причини для занепокоєння.

СКЦ не зміг провести перевірки 11 квітня, оскільки сторонам потрібно було більше часу для досягнення угоди щодо оперативних пріоритетів, зазначено в тексті заяви.

Таким чином, черга на вхід в українські порти зросла до 50 суден.

В ООН наголосили на великому значенні “зернової ініціативи” нагадавши, що в її рамках було забезпечено доставку 27,5 млн метричних тонн продовольства, що сприяло зниженню цін на світовому ринку. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FАО), світові ціни на продовольчі товари, після досягнення пікових значень у березні минулого року, продовжують знижуватися, чому сприяє відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

За даними ООН, за останній рік індекс цін на продукти харчування знизився на 20,5%, впавши в березні ще на 2,1%.