Економіка

Рада звільнила аграріїв від сплати податків на заміновані, забруднені та окуповані землі

12 Квітня 2023 15:22
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рада, агро

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким звільнила аграріїв від сплати податку за знищені чи пошкоджені земельні ділянки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Йдеться про проєкт закону №7632 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно».

Цей законопроєкт звільняє від необхідності сплачувати плату за землю, мінімальне податкове зобов’язання та єдиний податок за сільськогосподарські угіддя, які розташовані на територіях, де ведуться чи велися бойові дії.

Також це стосується тимчасово окупованих росією територій та земель, що перебувають у консервації, або забруднених вибухонебезпечними предметами.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський зазначив, що фермери чекали на ухвалення цього закону. Мовляв, необхідність сплачувати податки за землі, які фактично неможливо використовувати, окрім іншого, могло підштовхувати фермерів іти на порушення техніки безпеки.

Зокрема, фермери могли б обробляти землі, які ще не розміновані, або розміновувати їх самотужки, що небезпечно для життя та здоров’я.

Міністр також зазначив, що відомство ініціюватиме окрему процедуру моніторингу використання таких земельних ділянок.


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