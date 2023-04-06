Прогноз зростання ВВП України за підсумками цього року знижено з 3,3% до 0,5

За оновленими прогнозами Світового банку, економіка України цього року зросте на 0,5% після падіння на 29,2% 2022 року, а 2024 року – зросте на 3,5%. У січні Світовий банк очікував швидшого зростання: на 3,3% у 2023 році та на 4,1% – у 2024-му.

“Хоча економічні втрати, які зазнала Україна внаслідок вторгнення, є величезними, відкриття українських чорноморських портів та поновлення торгівлі зерном, а також значна донорська підтримка допомагають підтримувати економічну активність цього року. Згідно з останніми оцінками Світового банку, вартість реконструкції та відновлення в Україні зараз зросла до $411 млрд, що більш ніж у 2 рази перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році”, – йдеться у звіті.