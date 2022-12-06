Економіка

Останній російський обстріл відкинув стан в енергосистемі на тиждень назад, – Yasno

6 Грудня 2022 20:55
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електроенергія

Остання масована атака росіян на енергетичну інфраструктуру України відкинула енергосистему на тиждень назад, у Києві тривають аварійні відключення.

Про це заявив CEO компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

“Ми все ще в екстрених відключеннях. У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків”, – написав він.

Коваленко додав, що компанія продовжує активну роботу із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.

“Уже по 474 будинкам є рішення – керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати”, – зауважив він.

Керівник компанії-постачальника пояснив, що це важливо, оскільки в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірно серед населення.


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