Обленерго повертаються до планових відключень світла після російської атаки — Укренерго

Сьогодні, 26 січня, вночі та вранці ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. По всій Україні під час атаки було запроваджено аварійні відключення. Наразі поступово повертаються планові графіки обмежень, повідомляє пресслужба Укренерго.

У компанії підтвердили попадання та пошкодження енергообладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів знищено основне високовольтне обладнання.

Також після ракетного обстрілу виникли проблеми з подачею електрики у південному регіоні, зокрема й на Одещині.

Дефіцит потужності в енергосистемі залишається значним. Для всіх областей встановлені ліміти споживання.