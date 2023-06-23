Економіка

NYT: Китайська держкомпанія постачала Росії порох для патронного заводу

23 Червня 2023 16:22
14
читать на русском →
росія, китай

Китайська державна компанія Poly Technologies у 2022 році як мінімум двічі здійснювала постачання до Росії великих партій бездимного пороху для виробництва патронів. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Барнаульський патронний завод у РФ отримав з Китаю порох, якого достатньо для виробництва не менше 80 млн набоїв.

Постачання було здійснено державною компанією Poly Technologies, щодо якої США раніше ввели санкції за поширення ракетних технологій та надання підтримки Ірану.

Газета зазначає, що ці дані “знов порушують питання ролі Китаю в підтримці Росії, яка веде загарбницьку війну в Україні”.

Як заявив під час недавнього візиту до Пекіна держсекретар США Ентоні Блінкен, Китай запевнив Сполучені Штати, що не надає летальної допомоги Росії для використання в Україні. Блінкен зазначив, що уряд США “не бачить прямих свідчень, які цьому суперечать”, проте він стурбований, що “приватні китайські компанії можуть надавати допомогу Росії”.

Постачання Poly Technologies на Барнаульський патронний завод, який випускає патрони для автоматів Калашнікова та снайперських гвинтівок, було здійснено вже після початку вторгнення Росії в Україну і, як прямо зазначено у даних митного обліку, призначалися “для виробництва патронів іноземного зразка”.

Видання зазначає, що воно не має прямих доказів використання китайського пороху для виробництва саме бойових патронів, проте опитані експерти вважають, що це припущення є найбільш природним у нинішній ситуації.

Барнаульський патронний завод внесено до списку підприємств, на які поширюються санкції Євросоюзу. Окрім виробництва боєприпасів, завод за даними з відкритих джерел міг слугувати тренувальною базою для терористичного угруповання Вагнера.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Червня 2023 16:12
28

Виробник “Ланцетів”, “воєнкори”, Лапін. ЄС оприлюднив деталі 11-го пакета санкцій
23 Червня 2023 17:00
1

У ЗСУ підтвердили удар по базі Росгвардії у Генічеську
23 Червня 2023 16:48
12

Росіяни звели понтонну переправу після ударів по мостах біля Чонгара
23 Червня 2023 16:36
10

Наші основні сили ще не брали участі в боях, – Сирський
23 Червня 2023 15:43
16

Безпека, судова реформа і ЄС: Зеленський провів засідання РНБО
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
усі думки