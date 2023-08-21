Нова пошта відкриє перше відділення у Словаччині

Український поштовий оператор Нова Пошта має намір відкрити перше відділення у Братиславі вже у жовтні, повідомила пресслужба компанії.
“З жовтня перше відділення Нової пошти у столиці Словаччини обслуговуватиме документи та посилки вагою до 100 кг.
Воно працюватиме з понеділка по суботу”, – йдеться в повідомленні.
Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки, повідомили у компанії.
Словаччина стане девʼятим ринком серед країн Європи для української компанії.