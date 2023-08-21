Економіка

Нова пошта відкриє перше відділення у Словаччині

21 Серпня 2023 14:08
читать на русском →
нова пошта

Український поштовий оператор Нова Пошта має намір відкрити перше відділення у Братиславі вже у жовтні, повідомила пресслужба компанії.

“З жовтня перше відділення Нової пошти у столиці Словаччини обслуговуватиме документи та посилки вагою до 100 кг.

Воно працюватиме з понеділка по суботу”, – йдеться в повідомленні.

Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки, повідомили у компанії.

Словаччина стане девʼятим ринком серед країн Європи для української компанії.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Серпня 2023 12:27

На півдні маємо успіхи, – Маляр
21 Серпня 2023 15:04

СБУ заарештувало майно російського генерала в Україні на суму понад 1 мільярд гривень
21 Серпня 2023 13:43

Справа екскерівника СБУ Харківщини Дудіна: суддя взяв самовідвід
21 Серпня 2023 11:37

У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових
21 Серпня 2023 09:40

В Україні планують створити військову поліцію
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки