Нова пошта відкриє перше відділення у Словаччині

Український поштовий оператор Нова Пошта має намір відкрити перше відділення у Братиславі вже у жовтні, повідомила пресслужба компанії.

“З жовтня перше відділення Нової пошти у столиці Словаччини обслуговуватиме документи та посилки вагою до 100 кг.

Воно працюватиме з понеділка по суботу”, – йдеться в повідомленні.

Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки, повідомили у компанії.

Словаччина стане девʼятим ринком серед країн Європи для української компанії.