Економіка

Нічна масована атака росіян пошкодила об’єкти енергосистеми

18 Травня 2023 12:05
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електроенергія

Масована атака росіян по Україні пошкодила низку об’єктів енергетичної інфраструктури, проте обмежень споживання не передбачається.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Через нічний обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. Внаслідок цього в області знеструмлено 3 населених пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів.

Також внаслідок останнього обстрілу знеструмлено 2 населених пункти в Запорізькій області, 3 населених пункти – в Миколаївській області.

У Херсонській області знеструмлено 15 населених пунктів, залишилися без світла майже 12 тисяч споживачів. Водночас, зазанчили у Міненерго,вони  вже заживлені.

На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Через обстріл було знеструмлено шахту, де перебували кілька осіб.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла досі залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом за останню добу світло повернули для понад 32 тисяч споживачів.

Також уночі відключилась міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною через пошкодження на території сусідньої країни. Наразі там триває ремонт.

У міністерстві нагадали, що зараз проходить “наймасштабніша за роки незалежності” ремонтна кампанія об’єктів енергетики для підготовки до наступного опалювального сезону. Ремонтуються як об’єкти генерації, так і мережева інфраструктура. 

“Проте обмеження для побутових споживачів не плануються. Енергетична система працює стабільно”, – наголосили у Міненерго.


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