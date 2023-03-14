Економіка

На що спрямують додаткові 500 млрд оборонного бюджету – Зеленський розповів

14 Березня 2023 06:47
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зеленський, бюджет

Додаткові понад пів трильйона гривень, які пропонують Раді виділити на оборону України, будуть спрямовані на грошове забезпечення військовим, оборонне обладнання та дрони.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

“Провів важливі координаційні наради. Прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок Офісу. Погодили порядок дій на найближчі тижні.

Зокрема, уряд схвалив і пропонує Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад півтрильйона гривень – на оборону, додатково.

Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення наших військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони”, – сказав Президент.


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