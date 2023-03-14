На що спрямують додаткові 500 млрд оборонного бюджету – Зеленський розповів

Додаткові понад пів трильйона гривень, які пропонують Раді виділити на оборону України, будуть спрямовані на грошове забезпечення військовим, оборонне обладнання та дрони.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

“Провів важливі координаційні наради. Прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок Офісу. Погодили порядок дій на найближчі тижні.

Зокрема, уряд схвалив і пропонує Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад півтрильйона гривень – на оборону, додатково.

Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення наших військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони”, – сказав Президент.