МВФ планує надати Україні ще $15,6 млрд протягом 4 років

Згідно з повідомленням The Financial Times, Міжнародний валютний фонд незабаром оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України на 15,6 млрд доларів. Під час переговорів обговорювалася сума від 14 до 16 млрд доларів. За джерелами видання, близьким до переговорів, оголошення про програму “неминуче” і буде зроблено за кілька днів.

Зазначається, що МВФ тисне на те, щоб надати більш комплексну допомогу Україні, яка була економічно зруйнована російським вторгненням в лютому 2022 року. МВФ підтвердив, що переговори з українською владою були продуктивними і досягнуто дуже гарний прогрес у відповідності до політик, що можуть бути основою програми, підтримуваної фондом.

“Співробітники та влада розраховують завершити обговорення найближчими днями”, – сказав постійний представник МВФ в Україні.

Російські атаки зруйнували більш як половину енергетичної інфраструктури України, що спричинило значний удар по її економіці. Під час початкових обговорень розмір кредиту оцінювався в діапазоні від 14 до 16 млрд доларів. Раніше МВФ надав Україні екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів, а в грудні затвердив чотиримісячну програму для зміцнення її економіки та підготовки до отримання великого кредиту від фонду.

За даними Мінфіну України, після початку російського вторгнення у лютому 2022 року, Україна отримала від зарубіжних країн та міжнародних фінансових установ понад 38 млрд доларів фінансової підтримки.