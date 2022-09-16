Економіка

Кабмін дозволив купувати військові облігації через Дію

16 Вересня 2022 19:17
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Кабінет міністрів дозволив фізичним особам купувати військові облігації через єдиний портал державних послуг “Дія”.

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Для придбання облігацій потрібно буде заповнити заявку, обрати вид облігацій та переказати гроші.

“Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд гривень”, – сказав Шмигаль.


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