Індія веде перемовини з РФ щодо імпорту пшениці зі знижкою – Reuters

Індія веде перемовини з росією щодо імпорту пшениці зі знижкою через зростання світових цін. Так, країна хоче стримати інфляцію продовольчих товарів перед виборами у 2024 році.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Постачання зерна дозволить Нью-Делі ефективніше втручатися в ринок, аби знизити ціни на агропродукцію, які в липні підвищили інфляцію до 15-місячного максимуму.

«Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення буде прийнято обережно», — заявив співрозмовник Reuters.

Джерела видання кажуть, що план уряду щодо імпорту російської пшениці спрямований на зниження цін ключових товарів, зокрема палива, зернових та бобових, а також розширення сільських схем для полегшення впливу інфляції на бідних. Остаточне рішення можуть ухвалити за кілька тижнів.

Минулого місяця найвищий державний службовець у федеральному міністерстві продовольства Санджив Чопра заявив, що пропозицій щодо імпорту пшениці з рф немає.

Індія роками не імпортувала пшеницю на підставі дипломатичних угод. Востаннє держава закуповувала значну кількість збіжжя у 2017 році, коли приватні трейдери відправили 5,3 млн тонн зерна.

Reuters указує, що Індії потрібно лише 3-4 млн тонн пшениці, щоб покрити дефіцит, однак Нью-Делі може розглянути можливість імпорту 8-9 мільйонів тонн пшениці з росії, аби значно більше вплинути на ціни.

Після початку повномасштабного вторгнення рф стала другим найбільшим продавцем товарів в Індії, переважно завдяки знижкам на закупівлю нафти.

Країна також імпортує російську соняшникову олію та розраховується в доларах США. Індія планує і надалі використовувати такий підхід, пише Reuters.

«Індія може легко отримати від росії знижку від $25 до $40 за тонну. Це гарантуватиме, що вартість пшениці буде значно нижчою за місцеві ціни», — сказав представник торгового дому в індійському місті Мумбаї.

Запаси пшениці на державних складах Індії на 1 серпня становили 28,3 млн тонн, що на 20% нижче середнього показника за 10 років.