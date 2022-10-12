Економіка

Готовність до опалювального сезону по Україні становить більш ніж 90%

12 Жовтня 2022 17:12
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опалення

Станом на 12 жовтня Україна готова до опалювального сезону на понад 90%.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Разом із місцевою владою ми накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечуємо ремонти пошкодженої інфраструктури. Зараз готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури”, – заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр України наголосив українців готуватися до зими.

“Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло”, – додає прем’єр-міністр.


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