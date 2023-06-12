Економіка

Газові сховища України можуть допомогти запобігти зимовій кризі в Європі, – Bloomberg

12 Червня 2023 11:22
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газ

Українські газові сховища можуть відіграти важливу роль у запобіганні зимової енергетичної кризи в Європі та протидії російському диктатору Володимиру Путіну.

За даними Bloomberg, використання підземних газових сховищ в Україні стане частиною стратегії Європейського Союзу у забезпеченні надійного постачання енергії.

Агенція зазначає, що наразі газові сховища Європи заповнені на більш ніж 70%. І зберігання газу в Україні може допомогти уникнути надлишку протягом наступних місяців.

Німецька комунальна компанія RWE AG заявила: “Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит та пропозицію на газовому ринку ЄС у другій половині 2023 року, оскільки вони мають чудові зв’язки з європейськими ринками”.

Для ефективного зберігання газу в Україні потрібно, щоб ціни були достатньо низькими для виправдання витрат. Ймовірно, ЄС буде змушений надавати страхові гарантії, щоб захистити від потенційних втрат, пов’язаних з війною.

Ця ініціатива є частиною стратегії запобігання енергетичній кризі, яка спричинила рекордні ціни та державне втручання в минулому році. Європейські уряди виділили 646 млн євро на допомогу компаніям та споживачам, але вони не можуть собі дозволити повторити це в наступному році, пише видання.

Зберігання європейського газу в Україні не тільки принесло б необхідний країні дохід, а й зміцнило б зв’язки з блоком і послужило б зневагою Росії після того, як Кремль спробував використати енергію, щоб послабити підтримку Києва, наголошує Bloomberg.

Газові сховища України розташовані на глибині 2 км під землею та мають вмістити понад 30 млрд кубометрів газу, що становить близько 10% потреб ЄС у четвертому кварталі минулого року. Український оператор “Укртрансгаз” забезпечує третину цих потужностей.


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