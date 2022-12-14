Економіка

Енергооб’єкти не ушкоджені внаслідок ранкової атаки дронів. Ситуація все ще складна, дефіцит потужності значний, – “Укренерго”

14 Грудня 2022 11:26
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електроенергія

Середа 14 грудня почалась з масованої атаки дронів. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень – всі 13 БПЛА було збито.

Про це повідомляє пресцентр “Укренерго”.

Як зазначається, вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми.

“Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході – через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників”, – йдеться у повідомленні.

Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.

Ремонтні бригади “Укренерго” разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання.


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