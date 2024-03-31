Економіка

Енергоблок Хмельницької АЕС під’єднали до мережі після ремонту

31 Березня 2024 17:40
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електроенергія, АЕС
Хмельницька АЕС. Енергоблок #1 / Фото Міненерго

Енергоблок Хмельницької АЕС підключили до мережі після ремонтних робіт, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

«На два тижні раніше запланованого терміну після необхідних ремонтних робіт підключено до енергомережі енергоблок Хмельницької атомної електростанції», – кажуть у відомстві.

Зазначається, що наразі у зв’язку із введеними обмеженнями НЕК «Укренерго» енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково.

Окрім цього, за даними Міненерго, ввечері 30 березня за командою диспетчера НЕК «Укренерго» застосовувалися аварійні графіки відключення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях. Причина – мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі для недопущення перевантаження перетинів.


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