Ціни на продукти продовжують рости

Ціни у Харківській області у липні 2023 року порівняно із червнем зросли на 0,2%, з початку року — на 4,9%. Зокрема, за місяць подорожчали молоко, мʼясо та паливо. Водночас подешевшали овочі, яйця, а також мобільні телефони.
Про це повідомили у головному управлінні статистики Харківщини.
Продукти
За місяць подорожчали:
- молоко — 2,7%;
- мʼясо — 2%;
- фрукти — 0,9%;
- безалкогольні напої — 0,8%;
- риба — 0,5%;
- цукор — 0,4%;
- масло — 0,3%;
- алкоголь — 0,2%.
Подешевшали:
- овочі — 9%;
- яйця — 7,9%;
- соняшникова олія — 2,4%;
- хліб — 0,1%.
Непродовольчі товари
Ціни у липні зросли на:
- паливо та мастила — 6,8%;
- тютюнові вироби — 1,7%.
“Ціни на транспорт підвищилися на 2,1% через подорожчання палива та мастил (на 6,8%), проїзду у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті (на 0,2%)”, — йдеться в повідомленні.
Знизилися ціни на:
- мобільні телефони — 5,3%;
- взуття — 2,8%;
- одяг — 0,8%.