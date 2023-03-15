Економіка

Чому злетіли ціни на цибулю: думка експерта

15 Березня 2023 13:16
50
читать на русском →
ціни

Учасник економічного дискусійного клубу, Олег Пендзин, пояснив причину значного подорожчання цибулі на українському ринку. Цю інформацію він надав у ході інформаційного телемарафону.

За словами Пендзина, традиційно 35% цибулі вирощується в Херсонській області, але цього року врожай був невдалим. Крім того, ціни на цибулю традиційно коливаються залежно від сезону, але зазвичай на початку квітня в Україну імпортується цибуля з Туркменістану. Однак цього року імпортувати цибулю з цієї країни не можливо через транзитну територію країни-окупанта.

Зараз найбільшими експортерами цибулі в Україну є Польща та Єгипет. Планувалося, що Україна також закупить цей овоч у Туреччині, але через стихійні лиха ця країна закрила експорт продуктів харчування.

Пендзин зазначив, що збір врожаю цибулі закінчується в Єгипті, що може знизити ціни. Проте порівняно з минулим роком ціни значно зросли – майже в 2,5 рази, наголосив експерт.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Березня 2023 15:56
19

Дев’ять країн пообіцяли передати Україні понад 150 танків Leopard, – Остін
15 Березня 2023 16:07
14

У Харкові запускають наземний електротранспорт
15 Березня 2023 14:53
29

Рейтинг довіри українців очолюють ЗСУ
15 Березня 2023 13:49
149

Правоохоронці показали наслідки ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова
15 Березня 2023 12:39
128

Американський телеканал реконструював збиття російським винищувачем дрона-розвідника США (відео)
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
усі думки