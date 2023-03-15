Чому злетіли ціни на цибулю: думка експерта

Учасник економічного дискусійного клубу, Олег Пендзин, пояснив причину значного подорожчання цибулі на українському ринку. Цю інформацію він надав у ході інформаційного телемарафону.

За словами Пендзина, традиційно 35% цибулі вирощується в Херсонській області, але цього року врожай був невдалим. Крім того, ціни на цибулю традиційно коливаються залежно від сезону, але зазвичай на початку квітня в Україну імпортується цибуля з Туркменістану. Однак цього року імпортувати цибулю з цієї країни не можливо через транзитну територію країни-окупанта.

Зараз найбільшими експортерами цибулі в Україну є Польща та Єгипет. Планувалося, що Україна також закупить цей овоч у Туреччині, але через стихійні лиха ця країна закрила експорт продуктів харчування.

Пендзин зазначив, що збір врожаю цибулі закінчується в Єгипті, що може знизити ціни. Проте порівняно з минулим роком ціни значно зросли – майже в 2,5 рази, наголосив експерт.