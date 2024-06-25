Суспільство

Джуліана Ассанжа, засновника WikiLeaks,  звільнили з в’язниці
25 Червня 2024 07:30
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журналіст
Джуліан Ассанж / AP

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з британської в’язниці. 

Про це пише WikiLeaks в X.

Він покинув в’язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був в аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Великобританію”.

Видання, засноване Ассанжом, наголосило, що його звільнення, це результат глобальної кампанії, яка охопила борців за свободу преси, законодавців і лідерів усього політичного спектру, аж до ООН. 

Це створило умови для тривалих переговорів з Міністерством юстиції США, що призвело до угоди, “яка ще не була офіційно завершена”. 

Ассанж повертається до Австралії, де на нього чекає дружина та діти. 


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