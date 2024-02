Джонсон не виноситиме законопроєкт з допомогою Україні на розгляд в Палаті представників

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроєкт, який передбачає пакет допомоги для України.

Про це Джонсон сказав у коментарі журналісту Джейку Шерману.

За його словами, він сьогодні не виноситиме на розгляд та голосування у Палаті представників проєкт Сенату щодо продовження фінансування міжнародної допомоги.

“Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на цьому зараз зосереджена увага Палати представників”, – додав Джонсон журналісту.

🚨🚨🚨NEWS — just caught up with @SpeakerJohnson



I asked if he thought he’d put the senate aid bill on the floor. No. He won’t.



“I certainly don’t right now. We're dealing with the appropriations process. We have immediate deadlines upon us and that's where the attention f…