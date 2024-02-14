Політика

Джонсон не виноситиме законопроєкт з допомогою Україні на розгляд в Палаті представників

14 Лютого 2024 15:46
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото: Getty Images

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроєкт, який передбачає пакет допомоги для України.

Про це Джонсон сказав у коментарі журналісту Джейку Шерману.

За його словами, він сьогодні не виноситиме на розгляд та голосування у Палаті представників проєкт Сенату щодо продовження фінансування міжнародної допомоги.

“Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на цьому зараз зосереджена увага Палати представників”, – додав Джонсон журналісту.


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