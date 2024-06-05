Політика

Джонсон говоритиме з Білим домом про зняття обмежень на використання американської зброї

5 Червня 2024 19:22
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Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон / Фото: AP

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що нинішніх дозволів для ЗСУ на використання американської  зброї від Адміністрації Байдена недостатньо. Він обіцяє говорити про це з адміністрацією президента.

Про це він сказав на запитання журналістів “Голосу Америки”.

На його думку, США не повинні “займатися мікроменеджментом” воєнних зусиль України, а натомість дати їй потрібну зброю, щоб захистити себе й дати відсіч РФ.

“Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це”, — сказав Джонсон і додав, що виступає проти позиції президента Байдена залишити деякі обмеження на застосування американської зброї.


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