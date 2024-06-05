Джонсон говоритиме з Білим домом про зняття обмежень на використання американської зброї

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що нинішніх дозволів для ЗСУ на використання американської зброї від Адміністрації Байдена недостатньо. Він обіцяє говорити про це з адміністрацією президента.

Про це він сказав на запитання журналістів “Голосу Америки”.

На його думку, США не повинні “займатися мікроменеджментом” воєнних зусиль України, а натомість дати їй потрібну зброю, щоб захистити себе й дати відсіч РФ.

“Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це”, — сказав Джонсон і додав, що виступає проти позиції президента Байдена залишити деякі обмеження на застосування американської зброї.