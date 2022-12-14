Джон Кірбі: Переговори з Росією про припинення війни слід залишити Зеленському

Спеціальний координатор із комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив CNN, що будь-які дискусії щодо того, чи настав час вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні, слід залишити «президенту Зеленському, а не Сполученим Штатам». Він також визнав, що початкові оцінки того, що війна може закінчитися до кінця року, здаються малоймовірними.

«Ми, звичайно, хотіли б, щоб це закінчилося, якщо не сьогодні, то до кінця цього року, який, звичайно, швидко наближається. Я думаю, враховуючи те, що ми бачимо в повітрі та на землі в Україні, важко зробити висновок, що ця війна закінчиться до кінця року», – сказав Кірбі.

Він продовжив: «Обидві сторони все ще ведуть запеклі бої на Донбасі, зокрема в Бахмуті та навколо нього – це невелика територія, порівняно з деякими іншими битвами в Україні за останні дев’ять місяців, але дуже інтенсивні бої – і росіяни стоять на оборонних позиціях по всьому півдню, а українці продовжують намагатися тиснути. Отже, зараз ведуться активні бої, ми очікуємо, що вони триватимуть деякий час у майбутньому».

Кірбі сказав, що хоча військові аналітики припускають, що зимові морози можуть спричинити затишшя у зіткненнях, оскільки умови в Україні стають менш ідеальними для бойових дій у повітрі та на землі, «ми не очікуємо, що бойові дії припиняться в наступні зимові місяці».

«Отже, жодних ознак, точно ніяких очікувань того, що до кінця року війна закінчиться — однак це не означає, що ми не хотіли б цього бачити – просто жоден із індикаторів не вказує в цьому напрямку», – додав він.