Диверсант зі Львівщини намагався підірвати колію перед вантажним потягом

На Рівненщині СБУ затримала агента ФСБ, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень.

Про це повідомили в СБУ.

Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати постачання військової допомоги на передову. Утім, зловмисник не встиг цього зробити, оскільки СБУ затримала його біля колії “на гарячому”.

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.

“У поле зору ФСБ він потрапив як ідейний прихильник рашизму та через бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у соцмережах. Фігурант отримав покрокову інструкцію від своїх російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях”, – йдеться в повідомленні.

СБУ отримала докази ще одного запланованого злочину – чоловік збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.