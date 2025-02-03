Кримінал

Диверсант зі Львівщини намагався підірвати колію перед вантажним потягом
3 Лютого 2025 12:18
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На Рівненщині затримали підозрюваного в підготовці диверсії на залізниці / Фото: СБУ
На Рівненщині затримали підозрюваного в підготовці диверсії на залізниці / Фото: СБУ

На Рівненщині СБУ затримала агента ФСБ, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень.

Про це повідомили в СБУ.

Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати постачання військової допомоги на передову. Утім, зловмисник не встиг цього зробити, оскільки СБУ затримала його біля колії “на гарячому”.

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.

“У поле зору ФСБ він потрапив як ідейний прихильник рашизму та через бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у соцмережах. Фігурант отримав покрокову інструкцію від своїх російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях”, – йдеться в повідомленні.

СБУ отримала докази ще одного запланованого злочину – чоловік збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • диверсія, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання підозрюваного в підготовці диверсії на залізниці / Фото: СБУ

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