Кримінал

Директора Одеського теруправління відсторонили від виконання службових обов’язків-НАБУ

16 Жовтня 2023 14:55
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одеса, набу

Національне антикорупційне бюро України почало службову перевірку щодо отримання нагороди директором Одеського теруправління Володимиром Деуліним з рук ексрегіонала та президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова на заході до Дня юриста.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram, “Думська”, ZN.UA

“За фактом участі директора Одеського територіального управління Національного бюро Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету “Одеська юридична академія”, та отримання ним нагороди від ректора цього вишу розпочато службову перевірку”.

Повідомляється, що на час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків. “Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення”, – зазначили в НАБУ.

Як повідомляє “Думська”, 8 жовтня голова Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін отримав нагороду з нагоди Дня юриста з рук президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова.

Судячи з відео на сторінці Одеської юридичної академії у Facebook, на заході також був присутній начальник Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко.

Також на заході були присутні представники місцевої влади. Зокрема, перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський.

У червні 2021 року детективи НАБУ провели обшуки в адміністративному корпусі НУ “Одеська юридична академія”. Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) під час ремонту приміщень вишу.

Сам Сергій Ківалов фігурує у справі про “плівки Вовка”, яку зараз слухає Вищий антикорупційний суд. За даними ZN.UA, зокрема, НАБУ зафіксувала розмову між головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти Вищої кваліфікаційної комісії суддів, якщо раптом на нього “буде виходити хтось із Суворовського райсуду Одеси”.


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