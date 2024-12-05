Директор музею історії України “пояснив”, чому не повернувся з відрядження

Директор Національного музею історії України Федір Андрощук відповів на звинувачення депутатки Соломії Бобровської щодо його неповернення із закордонного відрядження, зазначивши, що вже три місяці тому подав заяву про звільнення.

У коментарі для Української правди Андрощук пояснив, що мешкає у Швеції понад 25 років, і саме Україна, а не Швеція, була для нього відрядженням.

Андрощук стверджує, що музей — це його “гуманітарна допомога Україні”, який працює, мовляв, завдяки “не українському, а шведському громадянству” і його імені.

На його думку, він заслуговує “на якісь слова вдячності”, а втім, після того, як про нього написали “окремі депутати” та блогери, йому нібито “важко буде знайти бажання колись ще зв’язуватися з українськими державними установами”.