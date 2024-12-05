Суспільство

Директор музею історії України “пояснив”, чому не повернувся з відрядження
5 Грудня 2024 18:32
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кордон, музей
Директор Національного музею історії України Федір Андрощук / Фото: Національний музей історії України

Директор Національного музею історії України Федір Андрощук відповів на звинувачення депутатки Соломії Бобровської щодо його неповернення із закордонного відрядження, зазначивши, що вже три місяці тому подав заяву про звільнення.  

У коментарі для Української правди Андрощук пояснив, що мешкає у Швеції понад 25 років, і саме Україна, а не Швеція, була для нього відрядженням.

Андрощук стверджує, що музей — це його “гуманітарна допомога Україні”, який працює, мовляв, завдяки “не українському, а шведському громадянству” і його імені.

На його думку, він заслуговує “на якісь слова вдячності”, а втім, після того, як про нього написали “окремі депутати” та блогери, йому нібито “важко буде знайти бажання колись ще зв’язуватися з українськими державними установами”.


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