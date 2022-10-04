Політика

Директор ЦРУ: Путін може бути “досить небезпечним і безрозсудним”, якщо його загнати в кут

4 Жовтня 2022 16:10
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путін, цру

Президент Росії Володимир Путін може бути «досить небезпечним і безрозсудним», якщо його загнати в кут, заявив директор ЦРУ Білл Бернс в інтерв’ю CBS, передає CNN.

Путін «повинен бути стурбований не лише тим, що відбувається на полі бою в Україні, але й тим, що відбувається вдома та за кордоном», — сказав Бернс CBS.

Він зазначив, зокрема, що, незважаючи на обіцянку Китаю в лютому щодо «безмежної дружби», Пекін відмовився запропонувати військову підтримку, про яку просив Путін, і «контролював його ентузіазм щодо ведення війни».

Бернс припустив, що зростання викликів Росії залишило Путіну менше варіантів, що зробило його потенційно небезпечнішим.

«Путін, який відчуває, що притулений до стіни, може бути досить небезпечним і безрозсудним», — сказав Бернс.


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